Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
Μετρό σταθμοί

Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου

Οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος και Σεπόλια θα κλείνουν στις 21:40, δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών

Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου
Δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, στις 21:40, θα κλείνουν, από αύριο Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» λόγω των εργασιών αντικατάστασης των σιδηροτροχιών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας βρίσκονται στο τελικό στάδιο με τις εργασίες να επιστρέφουν στη Γραμμή 2, μετά την ολοκλήρωσή τους στη Γραμμή 3. Σημειώνεται πως οι εργασίες στη Γραμμή 2, έχουν ήδη ολοκληρωθεί στο τμήμα Σεπόλια - Δάφνη και τώρα θα συνεχιστούν κατά τις νυχτερινές ώρες στο τμήμα Ανθούπολη - Σεπόλια.

Ειδικότερα, από αύριο Κυριακή 15 έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και από την Κυριακή 22 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» να κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

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