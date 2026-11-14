«Είναι αναβολικά και μη εγκεκριμένα» κατέθεσε υπάλληλος του ΕΟΦ για τα σκευάσματα που βρέθηκαν στην κατοχή του Οδυσσέα Δήμα

Στον ανακριτή τη Δευτέρα ο 58χρονος προπονητής - Οι χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα, ουσίες και ποσά έως 700 ευρώ, τα ευρήματα στον ανήλικο γιο του και η απάντηση του κατηγορουμένου, που αρνείται τη διακίνηση αναβολικών