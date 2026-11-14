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Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Πλώρη για ιστορικό ρεκόρ 10,5 εκατ. επιβατών το 2026
Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Πλώρη για ιστορικό ρεκόρ 10,5 εκατ. επιβατών το 2026
Από τις πρώτες ημέρες Νοεμβρίου η συνολική επιβατική κίνηση ξεπέρασε αυτή που καταγράφηκε συνολικά το 2025, δείχνοντας πως η χρονιά θα κλείσει αύξηση περίπου 4%
Από τα τέλη κιόλας Οκτωβρίου, κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών, το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», με το 2026 να εξελίσσεται σε μία ακόμη χρονιά-ορόσημο.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός, από τις πρώτες ημέρες Νοεμβρίου η συνολική επιβατική κίνηση ξεπέρασε αυτή που καταγράφηκε συνολικά το 2025, δείχνοντας πως φέτος η χρονιά θα κλείσει με περίπου 10,5 εκατομμύρια κινήσεις, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και αύξηση περίπου 4%. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά , με τις αφίξεις του εξωτερικού να ξεπερνούν τα 4,18 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες και αύξηση 4,1%, την ώρα που και οι αφίξεις εσωτερικού καταγράφουν άνοδο 3,2% με 808.611 διακινούμενους επιβάτες.
Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις αεροσκαφών έφτασαν τις 66.547, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός, από τις πρώτες ημέρες Νοεμβρίου η συνολική επιβατική κίνηση ξεπέρασε αυτή που καταγράφηκε συνολικά το 2025, δείχνοντας πως φέτος η χρονιά θα κλείσει με περίπου 10,5 εκατομμύρια κινήσεις, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και αύξηση περίπου 4%. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά , με τις αφίξεις του εξωτερικού να ξεπερνούν τα 4,18 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες και αύξηση 4,1%, την ώρα που και οι αφίξεις εσωτερικού καταγράφουν άνοδο 3,2% με 808.611 διακινούμενους επιβάτες.
Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις αεροσκαφών έφτασαν τις 66.547, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
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