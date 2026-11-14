Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Πλώρη για ιστορικό ρεκόρ 10,5 εκατ. επιβατών το 2026

Από τα τέλη κιόλας Οκτωβρίου, κατάφερε να ξεπεράσει το φράγμα των 10 εκατομμυρίων διακινούμενων επιβατών, το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», με το 2026 να εξελίσσεται σε μία ακόμη χρονιά-ορόσημο.Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός, από τις πρώτες ημέρες Νοεμβρίου η συνολική επιβατική κίνηση ξεπέρασε αυτή που καταγράφηκε συνολικά το 2025, δείχνοντας πως φέτος η χρονιά θα κλείσει με περίπου 10,5 εκατομμύρια κινήσεις, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό και αύξηση περίπου 4%. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά , με τις αφίξεις του εξωτερικού να ξεπερνούν τα 4,18 εκατομμύρια διακινούμενους επιβάτες και αύξηση 4,1%, την ώρα που και οι αφίξεις εσωτερικού καταγράφουν άνοδο 3,2% με 808.611 διακινούμενους επιβάτες.Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις αεροσκαφών έφτασαν τις 66.547, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.