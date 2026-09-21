Τα αυτοκίνητα με έναν επιβάτη θα ακινητοποιούνται πριν το μποτιλιάρισμα - Τι έρχεται;

Το είδαμε να λειτουργεί στους δρόμους του Παρισιού και, σε πρώτη ανάγνωση, η λογική του είναι εξαιρετικά απλή: αντί να προσπαθείς να χωρέσεις συνεχώς περισσότερα αυτοκίνητα στον ίδιο δρόμο, προσπαθείς να μεταφέρεις περισσότερους ανθρώπους με λιγότερα αυτοκίνητα.

Οι λεγόμενες carpool lanes, ή λωρίδες συνεπιβατισμού, δίνουν προτεραιότητα στα αυτοκίνητα στα οποία βρίσκονται τουλάχιστον δύο άτομα. Όποιος λοιπόν μοιράζεται τη διαδρομή του με έναν ακόμη επιβάτη μπορεί να χρησιμοποιήσει την ειδική λωρίδα και, όταν οι υπόλοιπες λωρίδες είναι φορτωμένες, να κινηθεί αισθητά ταχύτερα.

Στο Παρίσι το σύστημα εφαρμόζεται από τις 3 Μαρτίου 2025 στον Boulevard Périphérique, τον μεγάλο περιφερειακό της γαλλικής πρωτεύουσας, καθώς και σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Α1 και Α13. Στον Périphérique έχει δεσμευθεί η αριστερή λωρίδα σε μεγάλο τμήμα του δρόμου και προς τις δύο κατευθύνσεις.