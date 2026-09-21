Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.
IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα
IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα
Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.
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Το IdEF (Institution d'Etudes Francophones), το Γαλλικό Κολλέγιο της Ελλάδας, προσφέρει, σε αποκλειστική συνεργασία με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord, πανεπιστημιακά πτυχία με επαγγελματική αναγνώριση.
Οι φοιτητές με την εγγραφή τους στο Κολλέγιο αποκτούν την ίδια φοιτητική κάρτα και στην συνέχεια, παίρνουν ακριβώς το ίδιο πτυχίο με τους αντίστοιχους φοιτητές που σπουδάζουν στο Παρίσι, καθώς τα πτυχία απονέμονται απευθείας από το Université Sorbonne Paris Nord.
Σήμερα, το IdEF έχει διαμορφώσει μια σταθερή θέση στον χάρτη της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προσφέροντας κάτι μοναδικό: ελληνόγλωσση διδασκαλία με γαλλικό πτυχίο.
Τρία προγράμματα σπουδών, μία φιλοσοφία: Γνώση με διεθνή προοπτική
Οι φοιτητές του IdEF έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών:
• Νομική, με πτυχίο που αναγνωρίστηκε επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας ως ισοδύναμο με τα πτυχία Νομικής των ελληνικών ΑΕΙ από το 2016! και με δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις επάρκειας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
• Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, με πτυχίο Επιστημών & Τεχνικών Φυσικής Αγωγής (STAPS), αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα ως επαγγελματικά ισοδύναμο με τα ΤΕΦΑΑ–ΣΕΦΑΑ. Οι πτυχιούχοι έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα Μητρώα Προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
• Οικονομικές Επιστήμες & Διοίκηση Επιχειρήσεων, για όσους ονειρεύονται καριέρα στον επιχειρηματικό κόσμο με εφόδιο το διπλό πτυχίο. Με πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία (ΑΤΕΕΝ – Υπουργείο Παιδείας), σε σχέση με τα αντίστοιχα πτυχία από τις ελληνικές σχολές Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ.
Για κάθε τμήμα υπάρχει και αντίστοιχο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ όλα τα προγράμματα οδηγούν σε τίτλους σπουδών του Université Sorbonne Paris Nord.
Το «μοναδικό» στοιχείο που ξεχωρίζει το IdEF
Αυτό που κάνει πραγματικά το IdEF να ξεχωρίζει είναι ένα γεγονός-ορόσημο: είναι το πρώτο και μοναδικό κολλέγιο στην Ελλάδα με εκατοντάδες αποφοίτους Νομικής, ήδη εγγεγραμμένους σε ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμα πτυχίο — πρόκειται για μια πραγματική, επαγγελματικά αναγνωρισμένη πύλη εισόδου στη νομική επιστήμη, χωρίς να χρειάζεται η μετάβαση στη Γαλλία.
Ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: παρότι το πτυχίο προέρχεται από δημόσιο γαλλικό πανεπιστήμιο, είναι ότι η διδασκαλία γίνεται στα ελληνικά. Έτσι, κάποιος μπορεί να ξεκινήσει τις σπουδές του χωρίς καμία προηγούμενη γνώση της γαλλικής γλώσσας, ενώ παράλληλα έχει την ευκαιρία να την καλλιεργήσει μέσα από ταχύρρυθμα μαθήματα, επαφή με visiting professors από τη Γαλλία και συμφοιτητές γαλλόφωνους. Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών προσφέρονται δωρεάν ενισχυτικά, φροντιστηριακού τύπου, μαθήματα σε όσους φοιτητές το επιθυμούν.
Ισχυρές συνεργασίες που προσθέτουν αξία
Πέρα από τη βασική ακαδημαϊκή συνεργασία με το Sorbonne Paris Nord, το IdEF έχει αναπτύξει και άλλες σημαντικές συνέργειες:
• Συνεργασία με το Université Numérique Juridique Francophone (UNJF), ένα από τα μεγάλα θεματικά ηλεκτρονικά πανεπιστήμια της Γαλλίας, του οποίου η ανάπτυξη ξεκίνησε και υποστηρίζεται από το Γαλλικό κράτος (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche).
• Ακαδημαϊκή συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, και υποστηρικτής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας.
• Ακαδημαϊκή συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, (ΕΘΝΟΑ) μέσω της οποίας αθλητές όλων των αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας δικαιούνται υποτροφία 50% στο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
Υποτροφίες που ανοίγουν δρόμους
Το IdEF προσφέρει κάθε χρόνο ποικίλα προγράμματα υποτροφιών — αριστείας, κοινωνικών κριτηρίων, αλλά και ειδικών συνεργασιών όπως αυτή με την ΕΘΝΟΑ — με ποσοστά υποτροφιών που φτάνουν έως και το 50%, καθιστώντας τις σπουδές πιο προσιτές, χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα.
Μια επιλογή με αποδεδειγμένα αποτελέσματα
Δεκάδες απόφοιτοι του IdEF εργάζονται σήμερα ως δικηγόροι σε ελληνικά και διεθνή δικηγορικά γραφεία, ως προπονητές αθλητικών ομοσπονδιών, ως στελέχη επιχειρήσεων. Η ιστορία του κολλεγίου δεν μετριέται μόνο σε χρόνια λειτουργίας, αλλά και σε πραγματικές καριέρες που χτίστηκαν μέσα από αυτό.
Αν αναζητάς έναν τρόπο να αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο ευρωπαϊκής εμβέλειας χωρίς να φύγεις από την Ελλάδα, το IdEF αξίζει σίγουρα μια πιο προσεκτική ματιά. Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εγγραφής θα βρεις στο www.idef.gr.
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