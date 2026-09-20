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Αποκάλυψη: Ιδού τα «αόρατα» αυτοκίνητα της Τροχαίας με τα ραντάρ
Αποκάλυψη: Ιδού τα «αόρατα» αυτοκίνητα της Τροχαίας με τα ραντάρ
Δεν έχουν φάρους, διακριτικά ή αστυνομικές πινακίδες και μοιάζουν με οποιοδήποτε ΙΧ κινείται δίπλα μας. Όπως αποκαλύπτει το NewsAuto, η Τροχαία έχει ενισχύσει το οπλοστάσιό της με συμβατικά αυτοκίνητα που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό οδηγών οι οποίοι κινούνται με υπερβολική ταχύτητα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μερικά ένα από τα πιο γρήγορα hot hatch της αγοράς.
UPD:
Μπορεί να κινείται για αρκετή ώρα πίσω σας ή δίπλα σας και να μην υπάρχει τίποτα στην εξωτερική του εμφάνιση που να προδίδει ότι πρόκειται για αυτοκίνητο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Χωρίς φάρους στην οροφή, χωρίς τα χαρακτηριστικά χρώματα και τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. και χωρίς πλήρωμα με εμφανή αστυνομική ενδυμασία, τα συμβατικά αυτοκίνητα αποτελούν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πλέον στους ελέγχους της Τροχαίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του NewsAuto, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διαθέτει συμβατικά οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα καταγραφής και ελέγχου της ταχύτητας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη και όταν το όχημα της Τροχαίας βρίσκεται σε κίνηση.
UPD:
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