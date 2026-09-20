Αποκάλυψη: Ιδού τα «αόρατα» αυτοκίνητα της Τροχαίας με τα ραντάρ

Μπορεί να κινείται για αρκετή ώρα πίσω σας ή δίπλα σας και να μην υπάρχει τίποτα στην εξωτερική του εμφάνιση που να προδίδει ότι πρόκειται για αυτοκίνητο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Χωρίς φάρους στην οροφή, χωρίς τα χαρακτηριστικά χρώματα και τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. και χωρίς πλήρωμα με εμφανή αστυνομική ενδυμασία, τα συμβατικά αυτοκίνητα αποτελούν ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται πλέον στους ελέγχους της Τροχαίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NewsAuto, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής διαθέτει συμβατικά οχήματα εξοπλισμένα με συστήματα καταγραφής και ελέγχου της ταχύτητας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμη και όταν το όχημα της Τροχαίας βρίσκεται σε κίνηση.

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