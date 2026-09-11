Ετοιμάζεται o μεγαλύτερος πεζόδρομος της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ

Ετοιμάζεται o μεγαλύτερος πεζόδρομος της Αθήνας

Ένας τεράστιος πεζόδρομος, με πλάτος που θα φτάνει ακόμη και τα 50 μέτρα, δημιουργείται ήδη. Θα ενώνει ουσιαστικά το εσωτερικό της νέας ανάπτυξης με το παραλιακό μέτωπο, έχοντας δίπλα του πράσινο, ποδηλατόδρομο και τραμ. Ποια είναι σήμερα η πορεία του έργου.

Ετοιμάζεται o μεγαλύτερος πεζόδρομος της Αθήνας
UPD:

Η εικόνα των νοτίων προαστίων της Αθήνας αλλάζει με ταχύτητα και ένα από τα έργα που αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο κάτοικοι και επισκέπτες θα κινούνται στην περιοχή δεν είναι κάποιος νέος αυτοκινητόδρομος, αλλά ένας τεράστιος άξονας αποκλειστικά προσανατολισμένος στον πεζό, στο ποδήλατο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Πρόκειται για τον κεντρικό πεζόδρομο του The Ellinikon Park, ο οποίος θα έχει μήκος περίπου 2,7 χιλιομέτρων και πλάτος έως 50 μέτρα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά θα είναι από τους μεγαλύτερους αστικούς περιπάτους που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα και ασφαλώς ο μεγαλύτερος αντίστοιχος νέος άξονας στην Αθήνα..

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UPD:

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