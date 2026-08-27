Έρευνες για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού τουρίστα στην Κεφαλονιά
ΕΛΛΑΔΑ
Βρετανός Κεφαλονιά Αγνοούμενος Εξαφάνιση

Έρευνες για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού τουρίστα στην Κεφαλονιά

Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης (25/8)

Έρευνες για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού τουρίστα στην Κεφαλονιά
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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει και σήμερα, Πέμπτη (27/8) η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 55χρονου Βρετανού που αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης (25/8) στην Κεφαλονιά.

Όσο περνούν οι ώρες, η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εξάντλησης και αφυδάτωσης.

Η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίζεται για τρίτη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, με τις δυνάμεις να επιχειρούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ανάγλυφο.

Ο 55χρονος παραθέριζε με τη σύζυγό του στον Κατελειό και σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniapress.gr, ξεκίνησε πεζός με κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία, πλαγιές, μονοπάτια και περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση. Η χρήση των drones επιτρέπει την επιτήρηση μεγάλων εκτάσεων και την προσέγγιση δύσβατων σημείων. Την ίδια ώρα, πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στο έδαφος, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στον αγνοούμενο.
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