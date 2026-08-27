Ακόμα φθηνότερα με σύνδεση ή ανανέωση σε προγράμματα COSMOTE GIGAMAX ή/και Trade In επιστρέφοντας το παλιό smartphone
Έρευνες για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού τουρίστα στην Κεφαλονιά
Έρευνες για τον εντοπισμό 55χρονου Βρετανού τουρίστα στην Κεφαλονιά
Τα ίχνη του χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης (25/8)
Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει και σήμερα, Πέμπτη (27/8) η μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 55χρονου Βρετανού που αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης (25/8) στην Κεφαλονιά.
Όσο περνούν οι ώρες, η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εξάντλησης και αφυδάτωσης.
Η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίζεται για τρίτη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, με τις δυνάμεις να επιχειρούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ανάγλυφο.
Ο 55χρονος παραθέριζε με τη σύζυγό του στον Κατελειό και σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniapress.gr, ξεκίνησε πεζός με κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας.
Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία, πλαγιές, μονοπάτια και περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση. Η χρήση των drones επιτρέπει την επιτήρηση μεγάλων εκτάσεων και την προσέγγιση δύσβατων σημείων. Την ίδια ώρα, πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στο έδαφος, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στον αγνοούμενο.
Όσο περνούν οι ώρες, η ανησυχία μεγαλώνει, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη και οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εξάντλησης και αφυδάτωσης.
Η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίζεται για τρίτη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάστρας, με τις δυνάμεις να επιχειρούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό ανάγλυφο.
Ο 55χρονος παραθέριζε με τη σύζυγό του στον Κατελειό και σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniapress.gr, ξεκίνησε πεζός με κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Πάστρας.
Οι έρευνες επικεντρώνονται σε δύσβατα σημεία, πλαγιές, μονοπάτια και περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση. Η χρήση των drones επιτρέπει την επιτήρηση μεγάλων εκτάσεων και την προσέγγιση δύσβατων σημείων. Την ίδια ώρα, πυροσβέστες, άνδρες της ΕΜΑΚ, αστυνομικοί και εθελοντές συνεχίζουν τις έρευνες στο έδαφος, αναζητώντας οποιοδήποτε ίχνος μπορεί να οδηγήσει στον αγνοούμενο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα