Πότε επιστρέφει ο απαρχαιωμένος Δακτύλιος – Χιλιάδες οι παραβάσεις, υψηλό το πρόστιμο
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο απαρχαιωμένος Δακτύλιος – Χιλιάδες οι παραβάσεις, υψηλό το πρόστιμο

Η καλοκαιρινή «ανάσα» για τους οδηγούς που κινούνται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας πλησιάζει σταδιακά προς το τέλος της, καθώς αναμένεται να τεθεί ξανά σε εφαρμογή ο Μικρός Δακτύλιος.

Πότε επιστρέφει ο απαρχαιωμένος Δακτύλιος – Χιλιάδες οι παραβάσεις, υψηλό το πρόστιμο
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Με βάση όσα ίσχυσαν τα προηγούμενα χρόνια, ο Δακτύλιος αναμένεται να επιστρέψει μέσα στον Οκτώβριο και πιθανότατα μεταξύ 12 και 26 του μήνα. Την περίοδο 2025-2026 τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2025, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου.




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