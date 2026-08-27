Πότε επιστρέφει ο απαρχαιωμένος Δακτύλιος – Χιλιάδες οι παραβάσεις, υψηλό το πρόστιμο

Με βάση όσα ίσχυσαν τα προηγούμενα χρόνια, ο Δακτύλιος αναμένεται να επιστρέψει μέσα στον Οκτώβριο και πιθανότατα μεταξύ 12 και 26 του μήνα. Την περίοδο 2025-2026 τέθηκε σε ισχύ στις 20 Οκτωβρίου 2025, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα είχε ξεκινήσει στις 14 Οκτωβρίου.