Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Κάμερες: Πάνω από 60.000 τα... χτυπήματα - Βροχή ηλεκτρονικών κλήσεων στην Αττική
Η εποχή που μια τροχαία παράβαση μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στους δρόμους της Αττικής φαίνεται πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν.
Η Ελλάδα περνά πλέον στη νέα ψηφιακή εποχή της τροχαίας αστυνόμευσης, με τις κάμερες και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αναλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον εντοπισμό των παραβάσεων, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας αστυνομικών στους δρόμους.
Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Οδική Ασφάλεια – Τροχαία Αστυνόμευση – Ψηφιακό Μέλλον», μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν ήδη βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης της κυκλοφορίας, ενώ συνολικά είχαν πραγματοποιηθεί 60.999 καταγραφές πιθανών παραβάσεων, από τις οποίες...
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