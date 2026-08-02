Κάμερες: Πάνω από 60.000 τα... χτυπήματα - Βροχή ηλεκτρονικών κλήσεων στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες: Πάνω από 60.000 τα... χτυπήματα - Βροχή ηλεκτρονικών κλήσεων στην Αττική

Η εποχή που μια τροχαία παράβαση μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στους δρόμους της Αττικής φαίνεται πως ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

Κάμερες: Πάνω από 60.000 τα... χτυπήματα - Βροχή ηλεκτρονικών κλήσεων στην Αττική
UPD:

Η Ελλάδα περνά πλέον στη νέα ψηφιακή εποχή της τροχαίας αστυνόμευσης, με τις κάμερες και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αναλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον εντοπισμό των παραβάσεων, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας αστυνομικών στους δρόμους.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Οδική Ασφάλεια – Τροχαία Αστυνόμευση – Ψηφιακό Μέλλον», μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν ήδη βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης της κυκλοφορίας, ενώ συνολικά είχαν πραγματοποιηθεί 60.999 καταγραφές πιθανών παραβάσεων, από τις οποίες...



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης