Κάμερες: Πάνω από 60.000 τα... χτυπήματα - Βροχή ηλεκτρονικών κλήσεων στην Αττική

Η Ελλάδα περνά πλέον στη νέα ψηφιακή εποχή της τροχαίας αστυνόμευσης, με τις κάμερες και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να αναλαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στον εντοπισμό των παραβάσεων, μειώνοντας την ανάγκη φυσικής παρουσίας αστυνομικών στους δρόμους.

Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση «Οδική Ασφάλεια – Τροχαία Αστυνόμευση – Ψηφιακό Μέλλον», μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν ήδη βεβαιωθεί 4.127 παραβάσεις μέσω του νέου ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης της κυκλοφορίας, ενώ συνολικά είχαν πραγματοποιηθεί 60.999 καταγραφές πιθανών παραβάσεων, από τις οποίες...







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