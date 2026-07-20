Οδηγός προστασίας απέναντι στον καύσωνα: Συμπτώματα, πρώτες βοήθειες και ομάδες υψηλού κινδύνου



Οδηγός Πρόληψης και Προστασίας από τον καύσωνα

1. Συμπτώματα και Παθολογικές Καταστάσεις

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Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται στη χώρα μας από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και σε αρκετές περιοχές να ξεπερνά τους 40°C.Η θερμοκρασιακή αυτή έξαρση, σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία και την άπνοια, ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη δημόσια υγεία.Στο πλαίσιο αυτό, μήνυμα εγρήγορσης απέναντι στον καύσωνα στέλνει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη η οποία ενημερώνει για τον πλήρη οδηγό προστασίας απέναντι στις υψηλές θερμοκρασίες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο., αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τα ανεκτά επίπεδα για τον ανθρώπινο οργανισμό, ενδέχεται να προκληθούν παθολογικές καταστάσεις ποικίλης βαρύτητας.Δυνατός πονοκέφαλοςΑτονία και αίσθημα κόπωσηςΤάση για λιποθυμίαΠτώση της αρτηριακής πίεσηςΝαυτία και έμετοι