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Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: 22χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του
Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: 22χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του
Το ατύχημα σημειώθηκε έξω από τις φυλακές Αγυιάς - Ο νεαρός υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Νοσοκομείο Χανίων, όμως κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε εξειδικευμένη ιατρική ομάδα
Νέο σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Χανιά και συγκεκριμένα έξω από τις φυλακές Αγυιάς, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας 22χρονος έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του όπως αναμεταδίδει το neakriti.
Στο σημείο, άμεσα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, προκειμένου τα τραύματά του να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Στο σημείο, άμεσα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, προκειμένου τα τραύματά του να αντιμετωπιστούν από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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