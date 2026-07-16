Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, έξι συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική, έξι συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, ενώ κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, μετρητά και ένα πιστόλι με φυσίγγια
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι Έλληνες, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί χρηματικό ποσό, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και ένα πιστόλι με φυσίγγια.
Οι έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση και τα ευρήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι Έλληνες, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί χρηματικό ποσό, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και ένα πιστόλι με φυσίγγια.
Οι έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ με την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση και τα ευρήματα.
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