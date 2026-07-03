Καταιγίδες μέχρι το Σάββατο: Οι βοριάδες ρίχνουν τη θερμοκρασία, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες

Η απογευματινή αστάθεια θα επιμείνει στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια η σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο Σαββατοκύριακο θα περιορίσει τα φαινόμενα και θα οδηγήσει σε αισθητή υποχώρηση της ζέστης.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026, από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, κυρίως στις ορεινές περιοχές.
Τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να συνοδευτούν από μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα και τους 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας μετά το μεσημέρι στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπεται πρόσκαιρη βροχή ή μπόρα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.
Κλείσιμο
Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες
Το Σάββατο η αστάθεια θα διατηρηθεί τις θερμές ώρες της ημέρας στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ η σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων θα αρχίσει να ρίχνει τη θερμοκρασία.
Την Κυριακή οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση.
Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δεν διαφαίνεται κύμα καύσωνα στη χώρα μας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.