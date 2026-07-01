Ένα οικιακό πρόγραμμα ρεύματος που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα και ευέλικτη συνέχεια.
Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων τουριστών στη Λευκάδα που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP
Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων τουριστών στη Λευκάδα που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP
Ώρες αγωνίες για τους τέσσερις τουρίστες που εγκλωβίστηκαν μεταξύ των δημοφιλών παραλιών «Άγιος Νικήτας» και «Κάθισμα», εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων
Ώρες αγωνίας έζησαν χθες το απόγευμα (30/06) τέσσερις αλλοδαποί τουρίστες στη Λευκάδα, όταν εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα ενώ έκαναν όρθια κωπηλασία, το γνωστό ως SUP.
Η Λιμενική Αρχή της Λευκάδας ενημερώθηκε άμεσα ότι οι τέσσερις υπήκοοι Βουλγαρίας, οι οποίοι επέβαιναν στη σανίδα, αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή και είχαν παγιδευτεί μεταξύ των δημοφιλών παραλιών «Άγιος Νικήτας» και «Κάθισμα», εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.
Στο σημείο σήμανε συναγερμός και έσπευσαν αμέσως ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ». Το τουριστικό σκάφος κατάφερε να εντοπίσει εγκαίρως τους τέσσερις κωπηλάτες και να τους περισυλλέξει με ασφάλεια από το νερό.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αγίου Νικήτα, με την περιπέτειά τους να λήγει αισίως, καθώς όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους.
Η Λιμενική Αρχή της Λευκάδας ενημερώθηκε άμεσα ότι οι τέσσερις υπήκοοι Βουλγαρίας, οι οποίοι επέβαιναν στη σανίδα, αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή και είχαν παγιδευτεί μεταξύ των δημοφιλών παραλιών «Άγιος Νικήτας» και «Κάθισμα», εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.
Στο σημείο σήμανε συναγερμός και έσπευσαν αμέσως ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ». Το τουριστικό σκάφος κατάφερε να εντοπίσει εγκαίρως τους τέσσερις κωπηλάτες και να τους περισυλλέξει με ασφάλεια από το νερό.
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αγίου Νικήτα, με την περιπέτειά τους να λήγει αισίως, καθώς όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα