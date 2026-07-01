Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων τουριστών στη Λευκάδα που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP
ΕΛΛΑΔΑ
SUP Λευκάδα

Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων τουριστών στη Λευκάδα που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP

Ώρες αγωνίες για τους τέσσερις τουρίστες που εγκλωβίστηκαν μεταξύ των δημοφιλών παραλιών «Άγιος Νικήτας» και «Κάθισμα», εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων

Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων τουριστών στη Λευκάδα που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα με SUP
Ώρες αγωνίας έζησαν χθες το απόγευμα (30/06) τέσσερις αλλοδαποί τουρίστες στη Λευκάδα, όταν εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα ενώ έκαναν όρθια κωπηλασία, το γνωστό ως SUP.

Η Λιμενική Αρχή της Λευκάδας ενημερώθηκε άμεσα ότι οι τέσσερις υπήκοοι Βουλγαρίας, οι οποίοι επέβαιναν στη σανίδα, αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή και είχαν παγιδευτεί μεταξύ των δημοφιλών παραλιών «Άγιος Νικήτας» και «Κάθισμα», εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Στο σημείο σήμανε συναγερμός και έσπευσαν αμέσως ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ». Το τουριστικό σκάφος κατάφερε να εντοπίσει εγκαίρως τους τέσσερις κωπηλάτες και να τους περισυλλέξει με ασφάλεια από το νερό.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αγίου Νικήτα, με την περιπέτειά τους να λήγει αισίως, καθώς όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους.

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