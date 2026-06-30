Θεσσαλονίκη: Σε 20χρονη τρανς γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε φωταγωγό εμπορικού κέντρου
Θεσσαλονίκη: Σε 20χρονη τρανς γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε σε φωταγωγό εμπορικού κέντρου
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας
Απομακρύνεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας σχετικά με τη σορό που εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης σε φωταγωγό εμπορικού κέντρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε 20χρονη τρανς γυναίκα. Οι Αρχές προέβησαν εξ αρχής σε ενδελεχή έρευνα, καθώς υπήρχε απόκλιση μεταξύ των στοιχείων στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, όπου αναγραφόταν ανδρικό ονοματεπώνυμο, και της ταυτότητας φύλου του ατόμου.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας και την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου.
Σημειώνεται ότι η πτώση του ατόμου φαίνεται να έγινε από όροφο του κτιρίου —ενδεχομένως από τον όγδοο - ενώ η σορός παρέμεινε στον ακάλυπτο χώρο όπου κατέληξε για αρκετές ώρες, μέχρι να εντοπιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε 20χρονη τρανς γυναίκα. Οι Αρχές προέβησαν εξ αρχής σε ενδελεχή έρευνα, καθώς υπήρχε απόκλιση μεταξύ των στοιχείων στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης, όπου αναγραφόταν ανδρικό ονοματεπώνυμο, και της ταυτότητας φύλου του ατόμου.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας και την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί του Τμήματος Λευκού Πύργου.
Σημειώνεται ότι η πτώση του ατόμου φαίνεται να έγινε από όροφο του κτιρίου —ενδεχομένως από τον όγδοο - ενώ η σορός παρέμεινε στον ακάλυπτο χώρο όπου κατέληξε για αρκετές ώρες, μέχρι να εντοπιστεί.
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