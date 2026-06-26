Προφυλακιστέος ο 43χρονος Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλας: «Κάθαρμα» φώναζαν έξω από τα Δικαστήρια
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Δολοφονία Προφυλακιστέος Σκοπιανός

Προφυλακιστέος ο 43χρονος Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλας: «Κάθαρμα» φώναζαν έξω από τα Δικαστήρια

Η απολογία του διήρκησε πάνω από δύο ώρες - Σε βάρος του, μεταξύ άλλων, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για: ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία

Προφυλακιστέος ο 43χρονος Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλας: «Κάθαρμα» φώναζαν έξω από τα Δικαστήρια
Προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε ο 43χρονος Σκοπιανός ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Η απολογία του διήρκησε πάνω από δύο ώρες καθώς μεταφέρθηκε στην εισαγγελία στις 11 το πρωί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Σε βάρος του 43χρονου, μεταξύ άλλων, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για: ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία και απάτη με υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο, συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας «κάθαρμα» και «δολοφόνε» προς τον 43χρονο.

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