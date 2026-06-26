Προφυλακιστέος ο 43χρονος Σκοπιανός για τη δολοφονία της Σταυρούλας: «Κάθαρμα» φώναζαν έξω από τα Δικαστήρια

Η απολογία του διήρκησε πάνω από δύο ώρες - Σε βάρος του, μεταξύ άλλων, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για: ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία