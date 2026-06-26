Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Οργή στα δικαστήρια Χανίων για τον Σκοπιανό δολοφόνο της 45χρονης Σταυρούλας, «κάθαρμα, δολοφόνε» του φώναζαν
Οργή στα δικαστήρια Χανίων για τον Σκοπιανό δολοφόνο της 45χρονης Σταυρούλας, «κάθαρμα, δολοφόνε» του φώναζαν
Ο 43χρονος έφτασε προκειμένου να απολογηθεί για το φρικτό έγκλημα
Λίγο μετά τις 11 το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία ώστε να απολογηθεί σήμερα (26/6).
Κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο, συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας «κάθαρμα» και «δολοφόνε» προς τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Δείτε βίντεο:
Πώς η ΕΛΑΣ αποκάλυψε τη δολοφονία της Σταυρούλας
Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σύνθετης και μεθοδικής έρευνας.
Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου 2026, όμως η δήλωση στις αρχές έγινε δέκα ημέρες αργότερα, στις 8 Ιουνίου, γεγονός που δυσχέρανε αρχικά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ξεκίνησε από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού των καμερών ασφαλείας της περιοχής, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία της 45χρονης στην οικία του υπόπτου στο Βαρύπετρο την ημέρα της εξαφάνισης, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του και αναδεικνύοντας ουσιώδεις αντιφάσεις.
Στη συνέχεια, η επιστημονική έρευνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς ειδικό συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποίησε εξειδικευμένες μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar) και εντόπισε κηλίδες αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του δράστη, με την εργαστηριακή ανάλυση να ταυτοποιεί το γενετικό υλικό του θύματος με απόλυτη βεβαιότητα.
Υπό το βάρος αυτών των τεκμηρίων, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη γυναίκα, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στον Βαθύλακκο Χανίων, όπου και εντοπίστηκε η σορός τυλιγμένη σε σακούλες.
Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου για άλλη υπόθεση που αφορούσε παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ Χανίων, προτού σχηματιστεί σε βάρος του η τελική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
Κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο, συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες, φωνάζοντας «κάθαρμα» και «δολοφόνε» προς τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος εμφανίστηκε με σκυμμένο το κεφάλι και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Δείτε βίντεο:
Πώς η ΕΛΑΣ αποκάλυψε τη δολοφονία της Σταυρούλας
Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σύνθετης και μεθοδικής έρευνας.
Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου 2026, όμως η δήλωση στις αρχές έγινε δέκα ημέρες αργότερα, στις 8 Ιουνίου, γεγονός που δυσχέρανε αρχικά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ξεκίνησε από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού των καμερών ασφαλείας της περιοχής, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία της 45χρονης στην οικία του υπόπτου στο Βαρύπετρο την ημέρα της εξαφάνισης, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του και αναδεικνύοντας ουσιώδεις αντιφάσεις.
Στη συνέχεια, η επιστημονική έρευνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς ειδικό συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποίησε εξειδικευμένες μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar) και εντόπισε κηλίδες αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του δράστη, με την εργαστηριακή ανάλυση να ταυτοποιεί το γενετικό υλικό του θύματος με απόλυτη βεβαιότητα.
Υπό το βάρος αυτών των τεκμηρίων, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη γυναίκα, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στον Βαθύλακκο Χανίων, όπου και εντοπίστηκε η σορός τυλιγμένη σε σακούλες.
Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου για άλλη υπόθεση που αφορούσε παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ Χανίων, προτού σχηματιστεί σε βάρος του η τελική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
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