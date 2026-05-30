Απατεώνας στο Κιλκίς παρίστανε τον συμβολαιογράφο και απέσπασε από 74χρονη χρήματα, λίρες και κοσμήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη Κιλκίς

Απατεώνας στο Κιλκίς παρίστανε τον συμβολαιογράφο και απέσπασε από 74χρονη χρήματα, λίρες και κοσμήματα

Η ηλικιωμένη έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης - Συστάσεις προς τους πολίτες για να είναι πιο προσεκτικοί καθώς τα κρούσματα όλο και αυξάνονται

Απατεώνας στο Κιλκίς παρίστανε τον συμβολαιογράφο και απέσπασε από 74χρονη χρήματα, λίρες και κοσμήματα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, τηλεφωνική απάτη σε βάρος 74χρονης γυναίκας, που έγινε την περασμένη Τρίτη σε χωριό του Κιλκίς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 27χρονου ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιούμενος τον συμβολαιογράφο, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα, προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας και διέφυγε με όχημα, ιδιοκτησίας της 32χρονης αδελφής του.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Συστάσεις στους πολίτες

Στο μεταξύ, με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συστήνει στους πολίτες:

- Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

- Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Κλείσιμο
- Ενημερώνετε πάντα την αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζει ακόμα, πως η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης