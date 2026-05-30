«Έπεσε και χτύπησε» ισχυρίζεται ο 38χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού του στη Θεσσαλονίκη
Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με το θύμα και ότι ο 67χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι
Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στον 38χρονο που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του το βράδυ της Παρασκευής, μέσα σε διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών με το θύμα και ότι ο 67χρονος έπεσε στο πάτωμα και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο κατηγορούμενος αρνείται την ανθρωποκτονία και υποστηρίζει ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον πρώην πεθερό του.
Μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 3η Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του.
Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, ύστερα από το επεισόδιο που σημειώθηκε στο διαμέρισμα του Ευόσμου και εξ αρχής η κατάστασή του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη. Το πρωί του Σαββάτου άφησε την τελευταία του πνοή.
Σημειώνεται ότι τόσο ο κατηγορούμενος όσο και το θύμα είχαν απασχολήσει στο περιβάλλον τις Αρχές για περιπτώσεις ναρκωτικών ουσιών.
