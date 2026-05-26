Απάτη στις Σέρρες: Πήραν κοσμήματα 2.000 ευρώ από 79χρονη παριστάνοντας τον εφοριακό και τον βοηθό του
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί
Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 79χρονης που έγινε στις 20 Μαΐου, σε περιοχή των Σερρών εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.
Για την υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δήθεν βοηθό του, τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
