Ιδου το αυτοκίνητο που έγινε το νέο αγαπημένο των κυκλωμάτων κλοπής στην Ελλάδα

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsauto από ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και αστυνομικές πηγές, μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες έχουν κλαπεί τουλάχιστον 15 Ford Ranger Raptor στην Ελλάδα — αριθμός εντυπωσιακός για ένα τόσο εξειδικευμένο και ακριβό μοντέλο. Μιλάμε για οχήματα που η τιμή τους ξεπερνά συχνά τις 70.000 ευρώ, κι όμως εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω τους μόνο ένα κενό στη θέση στάθμευσης.

Γιατί το Raptor;

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Το Ford Ranger Raptor συνδυάζει ό,τι χρειάζεται ένα κύκλωμα για να «δουλέψει»: υψηλή αξία μεταπώλησης, μεγάλη ζήτηση στις βαλκανικές αγορές, διπλή χρησιμότητα ως επαγγελματικό και off-road όχημα, και εξαρτήματα που αγγίζουν τιμές σοκ στη μαύρη αγορά ανταλλακτικών. Ο κινητήρας 3.0 λίτρων EcoBoost V6 των 292 ίππων ή ακόμα και το ντίζελ EcoBlue των 205 ίππων αποτελούν από μόνα τους ανταλλακτικά υψηλής αξίας για όποιον ξέρει πού να...







