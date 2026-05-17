Αυτά τα αυτοκίνητα κλέβουν στην Ελλάδα - Οι «κόκκινες» περιοχές της Αττικής

Περίπου 228 οχήματα κλέβονται ανά 100.000 κατοίκους ετησίως, ενώ το 2025 καταγράφηκε αύξηση 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύοντας ότι οι δράστες γίνονται ολοένα πιο τολμηροί και οργανωμένοι. Το φαινόμενο δεν είναι τυχαίο, ούτε αδιαφοροποίητο: έχει γεωγραφία, λογική και μεθοδολογία. Και το να την κατανοεί ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι το πρώτο βήμα προστασίας.



Η Αττική, πρωτεύουσα των κλοπών

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το 2025, οι κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών επικεντρώνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την Αττική να συγκεντρώνει πάνω από το 60% των περιστατικών. Περιοχές όπως ο Άγιος Ιωάννης Ρέντης και το Περιστέρι καταγράφουν συστηματικά τις περισσότερες κλοπές τροχοφόρων, ενώ στα βόρεια προάστια, και συγκεκριμένα στα Βριλήσσια, τα Μελίσσια και την Πεντέλη, καθώς και στη Γλυφάδα νοτίως, οι κακοποιοί δρουν κυρίως τις νυχτερινές ώρες και εκεί καταγράφονται οι περισσότερες κλοπές οχημάτων υψηλής αξίας.