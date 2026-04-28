Στη ΓΑΔΑ οδηγείται ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - Χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης λέει ο συνήγορός του
ΕΛΛΑΔΑ
12 ΣΧΟΛΙΑ
Ως άτομο που «έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο και έχει νοσηλευτεί» περιγράφει τον 89χρονο ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας, ο οποίος ειδοποιήθηκε να αναλάβει την υπεράσπισή του μετά το διπλό ένοπλο επεισόδιο στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και το Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως.

​Σε δηλώσεις του έξω από τη ΓΑΔΑ το βράδυ της Τρίτης, ο κ. Νουλέζας ανέφερε πως αναμένει τη μεταφορά του κατηγορουμένου από την Πάτρα, όπου και συνελήφθη, προκειμένου να λάβει την επίσημη εντολή εκπροσώπησης και να μελετήσει τη δικογραφία.

​«Ακραία εγκληματική συμπεριφορά»

​Ο γνωστός ποινικολόγος εξέφρασε την οδύνη του για τους πέντε τραυματίες, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Θέλω να δω τι οδήγησε και όπλισε το χέρι αυτού του ανθρώπου να προβεί σε αυτή την ακραία, θα έλεγα, εγκληματική ενέργεια και συμπεριφορά, που παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή ανθρώπων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

​Αναφερόμενος στην κατάσταση του ηλικιωμένου, ο κ. Νουλέζας επέμεινε στην ανάγκη ψυχιατρικής εκτίμησης: «Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ψυχιατρικό υπόβαθρο, έχει νοσηλευτεί και ο άνθρωπος ενδεχομένως χρήζει βοήθειας».

​Σχετικά με το κατηγορητήριο, ο κ. Νουλέζας εκτίμησε πως ο 89χρονος θα βρεθεί αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράβαση του νόμου περί όπλων.

​«Ο Εισαγγελέας που θα επιληφθεί της υποθέσεως θα ασκήσει ποινική δίωξη και θα δούμε αν θα παραπεμφθεί για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αν θα διαταχθεί ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό κατάστημα», εξήγησε ο κ. Νουλέζας.

Κατέληξε δε αναφέροντας πως η παρουσία του στην υπόθεση έχει και «ανθρωπιστικό χαρακτήρα», δεδομένης της ηλικίας και της βεβαρημένης υγείας του δράστη.
Κλείσιμο
12 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης