Τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνωμένος 17χρονος μετά από σύγκρουση μηχανής με αγροτικό που οδηγούσε 93χρονος

Με σοβαρέςνοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένας 17χρονος διανομέας, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον κεντρικό δρόμο των Μοιρών, λίγο πριν από την είσοδο στην κωμόπολη.Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 17χρονος, που οδηγούσε ένα δίκυκλο μικρού κυβισμού χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους, «καρφώθηκε» σε αγροτικό όχημα, που έβγαινε στον κεντρικό από κάθετο δρόμο, το οποίο οδηγούσε ένας 93χρονος που παραβίασε το «STOP».Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον διανομέα με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα με την κατάστασή του κρίνεται ως εξαιρετικά σοβαρή.Σύμφωνα με τις ιδιες πληροφορίες, ο 93χρονος είχε δίπλωμα σε ισχύ. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία Ηρακλείου.