Πότε θα αποσυρθεί το αυτοκίνητό σου; - Αναλυτικοί πίνακες

Ο εύκολος τρόπος να μάθεις σε ποιο Euro ανήκει το αυτοκίνητό σου: κοίτα την άδεια κυκλοφορίας — αναγράφεται ρητά. Αν δεν υπάρχει, το έτος κυκλοφορίας σου δίνει μια καλή εκτίμηση.

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ζώνες χαμηλών εκπομπών στα αστικά κέντρα, όπως έχουν Αθήνα κλπ — αυτό είναι σημαντική διαφορά από τη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, στην Ελλάδα έχει ήδη θεσπιστεί νόμος που απαγορεύει την εισαγωγή οχημάτων Euro 1, 2 και 3, ενώ για Euro 4 επιβάλλεται πρόστιμο έως €3.000 και για Euro 5 πρόστιμο €1.000.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πόλεις όπως το Άμστερνταμ, η Χάγη και το Παρίσι αποκλείουν ήδη τα Euro 3 diesel και Euro 4 diesel από τις ζώνες χαμηλών εκπομπών τους.

Το κρίσιμο σημείο για τους Έλληνες οδηγούς...



