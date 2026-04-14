Δεν έδειξαν κάτι τα νύχια και το τηλέφωνο της 59χρονης που δολοφονήθηκε στον Εύοσμο, πού στρέφονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ

Οι αρχές πήραν δείγμα από τα νύχια της 59χρονης για εξέταση DNA προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον δράστη ή δράστιδα του εγκλήματος - Εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να κανόνισε ραντεβού με άγνωστο άτομο που οδήγησε και σε ληστεία