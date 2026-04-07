Καιρός - Τσατραφύλλιας: Άνοιξη μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη με 25άρια, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για το Πάσχα
Καιρός - Τσατραφύλλιας: Άνοιξη μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη με 25άρια, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για το Πάσχα
Η πρόγνωση του φυσικού-μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στο protothema για τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας
Συνεχίζεται ο πολύ καλός καιρός και στη στεριά και στη θάλασσα και μάλιστα η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει και άλλο μέσα στην ημέρα, όπως αναφέρει στη σημερινή (7/4) του πρόγνωση στο protothema.gr ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Συγκεκριμένα σήμερα Μεγάλη Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με εξαίρεση λίγες βροχές όπου θα εκδηλωθούν το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 21 βαθμούς στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.
Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και στον Ευβοϊκό αλλά και στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς.
Για το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία δίνουν περισσότερο κρύο και βροχές κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.
Συγκεκριμένα σήμερα Μεγάλη Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με εξαίρεση λίγες βροχές όπου θα εκδηλωθούν το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 21 βαθμούς στο Ιόνιο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο.
Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και στον Ευβοϊκό αλλά και στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς.
Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρεςΤη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη θα αυξηθεί η μεσημεριανή αστάθεια κυρίως στα ορεινά, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ και στα δύο πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση 4-5 βαθμούς.
Για το διάστημα από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, τα τρέχοντα προγνωστικά στοιχεία δίνουν περισσότερο κρύο και βροχές κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.
