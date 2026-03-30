Συναγερμός στο Ηράκλειο Κρήτης: Δύο σταθμευμένα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες, δείτε βίντεο
Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες - Αδιευκρίνιστα τα αίτια της πυρκαγιάς
Σοβαρό περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση πριν από λίγο στην περιοχή της Αμμουδάρας Γαζίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν δύο σταθμευμένα οχήματα τυλίχθηκαν ξαφνικά στις φλόγες υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν αυτή την ώρα για την κατάσβεση της φωτιάς, προσπαθώντας να περιορίσουν τη ζημιά και να αποτρέψουν τυχόν επέκταση της φωτιάς σε διπλανά οχήματα ή κτίσματα.
Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς ο καπνός και οι φλόγες έγιναν γρήγορα ορατές από μακριά. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η Πυροσβεστική παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για τυχόν νέα περιστατικά.