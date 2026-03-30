Ασύλληπτη τραγωδία στον Βόλο: Τρία παιδιά έχασαν και τους δύο γονείς μέσα σε λίγες ώρες
Η μητέρα κηδεύτηκε την Κυριακή και την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε νεκρός ο πατέρας, ο οποίος υπέστη ανακοπή καθώς δεν άντεξε την απώλεια της συζύγου του

Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στον Βόλο, όπου τρία παιδιά έμειναν ορφανά μετά τον αιφνίδιο θάνατο και των δύο γονιών τους μέσα σε μία ημέρα.

Η τραγωδία ξεκίνησε με τον θάνατο της 54χρονης μητέρας, η οποία κηδεύτηκε την Κυριακή 29 Μαρτίου σε κλίμα οδύνης. Λίγες ώρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, ο 54χρονος σύζυγός της εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από ανακοπή καρδίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper.gr, ο 54χρονος δεν άντεξε τον χαμό της αγαπημένης του συζύγου και μητέρας των τριών παιδιών τους, με τον διπλό θάνατο να συγκλονίζει τους οικείους τους.

Τραγικές φιγούρες είναι τα τρία παιδιά του ζευγαριού, που έχασαν και τους δύο γονείς τους μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και οι γονείς του 54χρονου, οι οποίοι αδυνατούν να πιστέψουν το μέγεθος της απώλειας.

Η κηδεία του 54χρονου θα τελεστεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 11:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, τον ίδιο ναό όπου την Κυριακή συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 54χρονη.
