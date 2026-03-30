Πρωτοδικείο Αθηνών: Αποζημίωση 400.000 ευρώ από το Δημόσιο σε συγγενείς θύματος του δυστυχήματος στα Τέμπη

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του συνηγόρου της οικογένειας έχει ως εξής:

Απόφαση με την οποία επιδικάζει ως αποζημίωση ποσό περίπου 400.000 ευρώ σε τέσσερις συγγενείς θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών εξέδωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας (πρώτος βαθμός).Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο συνήγορος της συγκεκριμένης οικογένειας Γ. Καραπάνος σε ανακοίνωσή του, το δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη του ελληνικού δημόσιου για την τραγωδία, λόγω της κακής κατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου.«Στις 27-3-2026, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προέβη σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη δικαστική κρίση αναφορικά με την τραγωδία τωνΤεμπών, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023.Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δικαστική κρίση, η οποία επιρρίπτει ευθύνες στο Ελληνικό Δημόσιο για το τραγικό αυτό συμβάν, επιβεβαιώνοντας αυτό που όλοι μας είχαμε αντιληφθεί απ’ τη πρώτη στιγμή: ότι το έγκλημα των Τεμπών δεν συνιστά ένα μεμονωμένο ή ένα απλώς τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα εγκληματικών παραλείψεων και συστημικής αποτυχίας στη λειτουργία και εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου.Στο πολυσέλιδο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης επισημαίνεται ρητώς, μεταξύ άλλων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μολονότι γνώριζε ήδη επί μακρόν την επικίνδυνη και απολύτως ανεπαρκή κατάσταση που επικρατούσε στο σιδηρόδρομο, άσκησε πλημμελώς και αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφειλε, συμβάλλοντας αιτιωδώς, δια της παράνομης αυτής παράλειψής του, στο ζημιογόνο αποτέλεσμα, το οποίο μπορούσε να αποτραπεί.Η δικαστική αυτή εξέλιξη καθιστά σαφές ότι η αναζήτηση ευθυνών δεν εξαντλείται σε επιμέρους φυσικά πρόσωπα, αλλά εκτείνεται στον ίδιο τον πυρήνα της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση πραγματικών ευθυνών και απόδοσης ουσιαστικής δικαιοσύνης στα θύματα και στις οικογένειες τους. Το Δικηγορικό Γραφείο «Γεώργιος Α. Καραπάνος & Συνεργάτες» στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των θυμάτων και των συγγενών τους και θα συνεχίσει με συνέπεια τον αγώνα για την απονομή δικαιοσύνης στη μνήμη των θυμάτων».