Θρήνος στην Ιεράπετρα για τον 21χρονο που βρέθηκε νεκρός έξω από το δωμάτιό του
Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστα

Βαριά θλίψη έχει σκεπάσει το Λασίθι και την Ιεράπετρα μετά τον αιφνίδιο θάνατο του 21χρονου Χρήστου–Παναγιώτη Λιαπάκη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Οι συνθήκες του θανάτου του παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για την πλήρη εικόνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην είσοδο του υπνοδωματίου του και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για ανακοπή, ωστόσο το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν έχει καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα, με αποτέλεσμα να κρίνονται απαραίτητες πρόσθετες εξετάσεις.

Ο άτυχος 21χρονος Χρήστος - Παναγιώτης Λιαπάκης


Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας έχει αποκλειστεί, ενώ οι οικείοι του αναφέρουν ότι ο 21χρονος δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η τελική εικόνα αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ελέγχων.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, καθώς επρόκειτο για έναν νέο άνθρωπο που είχε μόλις ολοκληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και σχεδίαζε να συνεχίσει τις σπουδές του.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι την Κυριακή 28 Μαρτίου, στην εκκλησία Ελευθέρας Αποστολικής Πεντηκοστής, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον μοναχογιό της οικογένειας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.
