Τα τέσσερα σκυλάκια 71χρονου στην Αθήνα μπήκαν στο κηδειόχαρτό του - Τα ζώα μας θυμίζουν πώς αγαπάς αληθινά, λέει η κόρη του

Την απόφαση να συμπεριληφθούν στο κηδειόχαρτο τα τέσσερα τετράποδα μέλη της οικογένειας του εκλιπόντος έλαβε η κόρη του, Κατερίνα - Η Αγάπη είχε διασωθεί από τις φωτιές στην Πάρνηθα και κλαψούριζε όταν πέθανε ο 71χρονος