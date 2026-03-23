Απεργία οδηγών ταξί σε όλη τη χώρα, πορεία στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε νέα φάση κινητοποιήσεων εισέρχονται οι οδηγοί ταξί, καθώς αποφάσισαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα Δευτέρα (23.03.2026)
Πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου, οι αυτοκινητιστές ταξί, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Μεταφορών.
Τα ταξί κινήθηκαν το σαββατοκύριακο κανονικά, καθώς οι οδηγοί προχώρησαν σε διήμερη αναστολή της απεργίας τους προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, ωστόσο από σήμερα οι κινητοποιήσεις εντείνονται, με φόντο το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή.
Οι αυτοκινητιστές πραγματοποιούν νέα 24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί, με πορεία προς τη Βουλή.
Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί αντιδρούν κατά κύριο λόγο στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026 για τα νέα οχήματα, με τον κλάδο να ζητά παράταση του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035.
Χειρόφρενο τραβούν σήμερα και τα τρένα λόγω ΤεμπώνΠαράλληλα, 24ωρη απεργία στον σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας προκήρυξε για σήμερα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, η οποία συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
