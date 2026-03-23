Απεργία οδηγών ταξί σε όλη τη χώρα, πορεία στο κέντρο της Αθήνας - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Χειρόφρενο τραβούν σήμερα και τα τρένα λόγω Τεμπών

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί αντιδρούν κατά κύριο λόγο στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026 για τα νέα οχήματα, με τον κλάδο να ζητά παράταση του μέτρου τουλάχιστον έως το 2035.Παράλληλα, 24ωρη απεργία στον σιδηρόδρομο, συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας προκήρυξε για σήμερα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών, η οποία συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.