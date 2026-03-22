Δίκη των Τεμπών: Όλα έτοιμα στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας
Η αυλαία της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανοίγει το πρωί της Δευτέρας
Λίγες ώρες απομένουν πλέον για την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με το συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα να είναι πλέον έτοιμο να υποδεχθεί τη διαδικασία.
Ο χώρος του συνεδριακού κέντρου έχει μετατραπεί σε μια καλά φρουρούμενη δικαστική αίθουσα, με ειδική περίφραξη και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Έχουν οριστεί διαφορετικά σημεία εισόδου για δικηγόρους, διαδίκους και κοινό, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες.
Για την εξυπηρέτηση των μέσων ενημέρωσης έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαμορφωμένα κοντέινερ, ενώ στον χώρο θα βρίσκεται κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για την παροχή βοήθειας σε κάθε ενδεχόμενο.
Οι υπεύθυνοι του πανεπιστημίου έχουν ζητήσει από τα τηλεοπτικά συνεργεία, βιντεογράφους και φωτογράφους, να περιορίσουν τις λήψεις τους αποκλειστικά προς το Συνεδριακό Κέντρο, σεβόμενοι τη λειτουργία του ακαδημαϊκού ιδρύματος.
