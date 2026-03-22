Πιερία: Κολώνα φωτισμού έπεσε και τραυμάτισε εξάχρονο στον Πλαταμώνα, μεταφέρθηκε στο «Παπαγεωργίου»
Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία - Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (21/3) στη βόρεια προβλήτα του τουριστικού καταφυγίου σκαφών στον Πλαταμώνα Πιερίας, όταν κολώνα φωτισμού κατέρρευσε και καταπλάκωσε ένα 6χρονο παιδί που βρισκόταν στο σημείο παίζοντας.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει ανησυχία, με τους γιατρούς να προχωρούν στη μεταφορά κυρίως για προληπτικούς λόγους και πιο εξειδικευμένο έλεγχο.

Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα, το οποίο εξετάζει τα αίτια της πτώσης της κολώνας φωτισμού.

