Στα λευκά η ορεινή Ελασσόνα: Χειμωνιάτικο ξύπνημα με χιονοπτώσεις και τσουχτερό κρύο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Λάρισα Χιόνια Κακοκαιρία Ελασσόνα

Μια άκρως χειμωνιάτικη μέρα ξημέρωσε σήμερα Τετάρτη στο ορεινό Λιβάδι Ελασσόνας - Με τη δύση του ηλίου, ο κίνδυνος παγετού στο οδικό δίκτυο της ορεινής Ελασσόνας θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος - Χιόνια και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τα ορεινά τμήματα του νομού Λάρισας, με το πρώτο φως της ημέρας να αποκαλύπτει ένα μαγευτικό, πλην όμως παγωμένο σκηνικό σε χωριά της Ελασσόνας.

Η χιονόπτωση, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έντυσε στα λευκά τις στέγες των σπιτιών και τις πλαγιές των ορεινών όγκων που περιβάλλουν την περιοχή. Η ομίχλη και η χαμηλή νέφωση συνθέτουν μια τυπική χειμωνιάτικη εικόνα, με τον υδράργυρο να καταγράφει αισθητή πτώση, αγγίζοντας το μηδέν.


Όπως φαίνεται και στις σχετικές λήψεις, οι λευκές νιφάδες  έχουν καλύψει ομοιόμορφα το χωριό, ενώ οι καπνοδόχοι των σπιτιών έχουν πιάσει δουλειά, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται για μια δύσκολη, από πλευράς θερμοκρασιών, ημέρα.

Η εξέλιξη του καιρού και ο κίνδυνος παγετού

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προγνώσεις, το φαινόμενο αναμένεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις κατά τις επόμενες ώρες.

Με τη δύση του ηλίου, ο κίνδυνος παγετού στο οδικό δίκτυο της ορεινής Ελασσόνας θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Οι οδηγοί που κινούνται προς τα ορεινά χωριά καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό (αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα).

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Δήμου Ελασσόνας βρίσκονται σε επιφυλακή για τον καθαρισμό των δρόμων, εφόσον η ένταση των φαινομένων το απαιτήσει.

Χιόνια και στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

