Νέα προθεσμία για τον 23χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά
Αύριο το μεσημέρι η απολογία του - Διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία
Νέα προθεσμία ζήτησε κι έλαβε από την 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.
Ο 23χρονος, που διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, οδηγήθηκε το μεσημέρι ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.
Οι συνήγοροί του ζήτησαν τη χορήγηση νέας προθεσμίας, αίτημα που έγινε δεκτό (είχε προηγηθεί η πρώτη προθεσμία το περασμένο Σάββατο).
Όπως έγινε γνωστό, αναμένεται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι.
Την ίδια μέρα είναι προγραμματισμένο να απολογηθεί και ο 19χρονος που βρισκόταν στο φονικό επεισόδιο μαζί με το 20χρονο θύμα και ένα ακόμη άτομο.
Τόσο ο 19χρονος που κρατείται όσο και το δεύτερο πρόσωπο (αναζητείται από τις Αρχές) κατηγορούνται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη- οι δύο τελευταίες από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.
