Κέρκυρα: «Έπεσε με το πατίνι και χτύπησε το κεφάλι του στο κράσπεδο, σώθηκε επειδή φορούσε κράνος» λέει ο πατέρας του 14χρονου
Ο ανήλικος διακομίστηκε από το νησί στο Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» για να χειρουργηθεί - Ο πατέρας του μιλά στο protothema.gr για τις συνθήκες του ατυχήματος - «Η επέμβαση πήγε καλά και θα βγει από τη ΜΕΘ»
Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία παραμένει ο 14χρονος ο οποίος διεκομίσθη από την Κέρκυρα φέροντας χτύπημα στο κεφάλι μετά από πτώση με το ηλεκτρικό του πατίνι.
Το παιδί, το οποίο έφτασε στην Αθήνα με αεροδιακομιδή του ΕΚΑΒ καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη, υπεβλήθη χθες σε νέο χειρουργείο κρανιοεγκεφαλικής αποσυμπίεσης και νοσηλεύεται διασωληνωμένο. Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή οι γονείς του οι οποίοι ενημερώθηκαν από τον ίδιο για τις συνθήκες του ατυχήματος.
«Το παιδί φορούσε κανονικά κράνος. Και αυτό τον έσωσε. Χτύπησε πάνω από το αριστερό αυτί και είχε και δύο γρατζουνιές στα χέρια. Ο ίδιος μας είπε πως έγινε γιατί δεν λιποθύμησε. Όταν πήγα εγώ στο Νοσοκομείο να τον δω είχε τις αισθήσεις του. Ήταν μια χαρά μέχρι κάποια στιγμή και μετά έγιναν οι εξετάσεις. Ο γιατρός στην Κέρκυρα δεν θα τον χειρουργούσε αλλά μου είπε πως πρέπει να γίνει αναγκαστικά για να μπορέσει να φτάσει στην Αθήνα με το αεροπλάνο», λέει ο πατέρας του 14χρονου στο protothema.gr και κάνει λόγο για μια άτυχη στιγμή πάνω στο παιχνίδι με τους φίλους του.
«Έπαιζαν όλοι μαζί με άλλα 4-5 παιδιά. Κοντά στο κέντρο της Κέρκυρας. Όπως έπαιζαν έπεσε και χτύπησε. Έτρεχε και λίγο με το πατίνι, προφανώς δεν πρόσεξε και δεν ήταν και ο δρόμος πολύ καλός, έχει λακκούβες σε εκείνο το σημείο. Όπως μας το είπε, έπεσε στο πεζοδρόμιο, στο κράσπεδο. Έγινε το πρώτο χειρουργείο στο Νοσοκομείο, στην Κέρκυρα, και χθες το ίδιο χειρουργείο στο Παίδων. Ο γιατρός μας είπε ότι πήγαν όλα καλά και περιμένουμε να βγει από τη Μονάδα», τονίζει ο ίδιος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα