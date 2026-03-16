Στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σόφια» 14χρονος από την Κέρκυρα μετά από πτώση από πατίνι
Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται από χθες Κυριακή ένα αγόρι 14 ετών από την Κέρκυρα που τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες το αγόρι υποβλήθηκε αρχικά σε χειρουργική επέμβαση στην Κέρκυρα και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στην Αθήνα.

Η μεταφορά στην Αθήνα έγινε με αεροδιακομιδή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος υπέστη επισκληρίδιο αιμάτωμα από την πτώση υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
