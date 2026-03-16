Ελεύθεροι οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού ανήλικης στα Χανιά
Ελεύθεροι οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ομαδικού βιασμού ανήλικης στα Χανιά
Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κατοχή υλικού ανηλίκων
Ελεύθεροι αφέθηκαν οι έξι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή Χανίων για την υπόθεση καταγγελίας ομαδικού βιασμού 17χρονης.
Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν από τις 11 το πρωί προκειμένου να απολογηθούν για το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για βιασμό, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Η υπόθεση έγινε γνωστή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν η 17χρονη κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές το περιστατικό.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά από νυχτερινή έξοδο με τη 16χρονη φίλη της μεταφέρθηκε αρχικά σε τουριστικό κατάλυμα και στη συνέχεια σε ιδιωτική κατοικία, όπου σύμφωνα με την καταγγελία, πέντε άτομα φέρονται να προχώρησαν σε πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος της.
Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία προχώρησε σε έρευνες που οδήγησαν σε συνολικά δέκα συλλήψεις. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η 16χρονη φίλη της καταγγέλλουσας φέρεται να κατέθεσε ότι και η ίδια είχε συνευρεθεί με έναν από τους εμπλεκόμενους, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτό έγινε με τη συναίνεσή της, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
Οι νεαροί πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λίγο πριν από τις 11 το πρωί προκειμένου να απολογηθούν για το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, σε βάρος των κατηγορουμένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, διώξεις για βιασμό, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσια πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.
Η υπόθεση έγινε γνωστή το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν η 17χρονη κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές το περιστατικό.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μετά από νυχτερινή έξοδο με τη 16χρονη φίλη της μεταφέρθηκε αρχικά σε τουριστικό κατάλυμα και στη συνέχεια σε ιδιωτική κατοικία, όπου σύμφωνα με την καταγγελία, πέντε άτομα φέρονται να προχώρησαν σε πράξεις σεξουαλικής βίας σε βάρος της.
Μετά την καταγγελία κινητοποιήθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία προχώρησε σε έρευνες που οδήγησαν σε συνολικά δέκα συλλήψεις. Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.
Στο πλαίσιο της έρευνας, η 16χρονη φίλη της καταγγέλλουσας φέρεται να κατέθεσε ότι και η ίδια είχε συνευρεθεί με έναν από τους εμπλεκόμενους, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι αυτό έγινε με τη συναίνεσή της, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
