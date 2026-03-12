Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Έκθεση της ΕΥΠ: 19 σοβαρές επιθέσεις χάκερ στο Δημόσιο σε ένα χρόνο, εντοπίστηκαν ομάδες που απειλούν την κυβερνοασφάλεια
Εχουν ταυτοποιηθεί συγκεκριμένες ομάδες με δράση και στην Ελλάδα, οι οποίες υποστηρίζονται από κράτη άλλων χωρών και οι οποίες απειλούν την κυβερνοασφάλεια της χώρας - Τα online παιχνίδια τρόπος για στράτευση νέων μελών σε ακραίες ομάδες
Αποκαλυπτική για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία έτη είναι η έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για την περίοδο Σεπτέμβριος 2024 - Δεκέμβριος 2025.
Στις 30 σελίδες της έκθεσης, γίνεται αναφορά στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί, στους πολέμους που μαίνονται και αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στη χώρα μας, στη ραγδαία εξάπλωση που γνωρίζει η χρήση τεχνικής νοημοσύνης, στο σκοτεινό διαδίκτυο αλλά και στους «νέους δρόμους» της διακίνησης μεταναστών.
Ως εξώφυλλο της έκθεσης επελέγη για πρώτη φορά εικόνα από το υπερσύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο της ΕΥΠ -πιθανόν ως μήνυμα για τον εξοπλισμό που διαθέτει.
Όπως προαναφέρθηκε, σημαντικό κεφάλαιο καταλαμβάνει ο αντίκτυπος που θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν στη χώρα μας οι πόλεμοι που μαίνονται σε Ουκρανία και Γάζα. Στην έκθεση επισημαίνεται πως, στο διάστημα αυτό, η ΕΥΠ ενέτεινε τις προσπάθειές της για παρακολούθηση ενώ υπήρξαν και συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά στην ανάσχεση κατασκοπευτικών δράσεων σε κομβικής σημασίας ελληνικά λιμάνια και την αντιμετώπιση σχεδίων χειραγώγησης πληροφοριών.
Επίσης, μέσα από την έκθεση αποκαλύπτεται πως η ΕΥΠ χειρίστηκε σε έναν χρόνο 19 σοβαρές ηλεκτρονικές επιθέσεις παραβίασης υποδομών πληροφορικής σε δομές του Δημοσίου ενώ υπήρξαν και έξι περιστατικά στα οποία χάκερ εισέβαλαν σε υπολογιστικά συστήματα και ζήτησαν «λύτρα». Παράλληλα αντιμετωπίστηκαν ακόμα έξι περιστατικά στα οποία χάκερ υφάρπαξαν e-mail και προσωπικά δεδομένα από δημόσιους φορείς.
Όπως τονίζεται, η ΕΥΠ έχει εντοπίσει και έχει ταυτοποιήσει συγκεκριμένες ομάδες με δράση και στην Ελλάδα, οι οποίες υποστηρίζονται από κράτη άλλων χωρών και οι οποίες απειλούν την κυβερνοασφάλεια της χώρας με ευρύ φάσμα μεθόδων. Το 2025 μάλιστα υπήρξαν ηλεκτρονικές επιθέσεις με στόχο την αλυσίδα εφοδιασμού.
Στο κεφάλαιο «τρομοκρατία στην ψηφιακή εποχή» τονίζεται πως τα online παιχνίδια είναι ένας νέος τρόπος για στράτευση νέων μελών σε ακραίες ομάδες.
«Ανησυχητική εξέλιξη είναι η αξιοποίηση online παιχνιδιών και εικονικών κοινοτήτων ως πεδίων προσέγγισης και προσηλυτισμού ευάλωτων ατόμων, συχνά νεαρής ηλικίας. (...) Η αλληλεπίδραση μεταξύ κατασκοπείας, τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος ενισχύει περαιτέρω την πολυπλοκότητα της απειλής, καθώς εγκληματικά δίκτυα λειτουργούν ως «εντολοδόχοι» για λογαριασμό τρίτων, κρατικών ή μη κρατικών δρώντων, προσφέροντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, τον εντοπισμό στόχων, την απόκτηση εξοπλισμού και τη χρηματοδότηση παράνομων ενεργειών» σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, στην έκθεση γίνεται αναφορά και στη διακίνηση μεταναστών η οποία περιγράφεται ως μία από τις πλέον σοβαρές προκλήσεις για την ασφάλεια της χώρας.
Όπως επισημαίνεται: «Το 2025 σημειώθηκε σημαντική μείωση στις αφίξεις από Τουρκία. (...) Αντίθετα σημειώθηκε αύξηση 304% στις αφίξεις από τη Λιβύη. Η εξέλιξη αυτή απέδειξε την καθιέρωση πια της διαδρομής Λιβύης – Κρήτης ως κύριας σημασίας για την αφίξεις παράνομων μεταναστών από την Αφρική και την Ευρώπη».
Τέλος, στο τμήμα για το σκοτεινό διαδίκτυο και τους κινδύνους που εγκυμονεί, σημειώνεται πως σε αυτό λειτουργούν πλατφόρμες που προσφέρουν προς μίσθωση υπηρεσίες κυβερνοεπιθέσεων, διακινούν εργαλεία κακόβουλων λογισμικών και παρέχουν πρόσβαση σε κλεμμένα δεδομένα.
«Οι υπηρεσίες αυτές δεν περιορίζονται πλέον σε εξειδικευμένους χρήστες, αντιθέτως είναι διαθέσιμες ακόμα και σε μη τεχνικά καταρτισμένους δρώντες, γεγονός που διευρύνει σημαντική τη βάση των πιθανών απειλών».
Δείτε ολόκληρη την ετήσια έκθεση της ΕΥΠ εδώ.
