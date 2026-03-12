Έκθεση της ΕΥΠ: 19 σοβαρές επιθέσεις χάκερ στο Δημόσιο σε ένα χρόνο, εντοπίστηκαν ομάδες που απειλούν την κυβερνοασφάλεια

Εχουν ταυτοποιηθεί συγκεκριμένες ομάδες με δράση και στην Ελλάδα, οι οποίες υποστηρίζονται από κράτη άλλων χωρών και οι οποίες απειλούν την κυβερνοασφάλεια της χώρας - Τα online παιχνίδια τρόπος για στράτευση νέων μελών σε ακραίες ομάδες