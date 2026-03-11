Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
ΕΛΛΑΔΑ
Χρυσή Αυγή Εφετείο Μάγδα Φύσσα Παύλος Φύσσας

Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών

«Παύλο νικήσαμε. Έχοντας χάσει…» ανέφερε εμφανώς συγκινημένη και συμπλήρωσε: «τους τσάκισες»

Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Φωτογραφίες: William Faithful
68 ΣΧΟΛΙΑ
Εμφανώς συγκινημένη κατά την έξοδό της από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου Παύλου, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή δηλώνοντας πως «νικήσαμε».

«Τελειώσαμε… Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Σήμερα γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία. Σήμερα γυρίζω σπίτι με την καρδιά μου το ίδιο σκισμένη αλλά και λίγο πιο ανακουφισμένη, ανάλαφρη. Έντεκα χρόνια αγώνα και ευχαριστώ όλους και όλες και όλους εκείνους που τον δώσαμε μαζί αυτό τον αγώνα. Ευτυχώς δεν ήταν λίγοι», είπε η κυρία Φύσσα.

«Παύλο νικήσαμε. Έχοντας χάσει…» ανέφερε συγκινημένη και συμπλήρωσε: «τους τσάκισες. Τους τσάκισες παιδί μου. Ευχαριστώ για όλα. Ούτε σπιθαμή γης σε κανένα φασίστα. Ούτε σπιθαμή, ούτε βήμα πίσω. Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω. Σας χαιρετώ, γεια σας».

Μαγδα Φύσσα "Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικησαμε"

Κατά την έξοδό της η Μάγδα Φύσσα κρατούσε ένα πλακάτ που έγραφε: «Παύλο τα καταφέραμε! Τελεσίδικα ναζιστική εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή. Τους ξεφτίλισες».

Η Μάγδα Φύσσα μετά την απόφαση για την Χρυσή Αυγή

Κλείσιμο
Υπενθυμίζεται πως το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη καταδίκη του Γιώργου Ρουπακιά δολοφόνου του Παύλου Φύσσα σε ισόβια και δέκα έτη κάθειρξη. 

Δείτε φωτογραφίες: 

Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών

Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Δάκρυσε η Μάγδα Φύσσα μετά τη νέα καταδίκη της Χρυσής Αυγής: Παίρνω τον Παύλο μου και φεύγω, νικήσαμε, είπε μετά την ανακοίνωση των ποινών
Φωτογραφίες: William Faithful
68 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης