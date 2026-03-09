Φωτιά σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κέντρο Μεταναστών Αμυγδαλέζα

Φωτιά σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας εντός του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα στην περιοχή του Μενιδίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντέινερ εντός του ΠΡΟΚΕΠΑ (Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών) και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμη άγνωστα. 

Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 άτομα. Θυμίζουμε πως το κέντρο κράτησης είναι εντός της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. 


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες 



