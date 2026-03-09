Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Φωτιά σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας εντός του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα στην περιοχή του Μενιδίου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά ξέσπασε σε κοντέινερ εντός του ΠΡΟΚΕΠΑ (Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών) και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς είναι ακόμη άγνωστα.
Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 άτομα. Θυμίζουμε πως το κέντρο κράτησης είναι εντός της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
