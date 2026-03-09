Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Image+Tech Expo & Photovision 2026: η μεγάλη έκθεση - θεσμός για τον κόσμο του Imaging
Η IMAGE+TECH EXPO & PHOTOVISION 2026, η μεγάλη έκθεση - θεσμός για τον κόσμο του Imaging, ανοίγει τις πύλες της για ακόμη μια χρονιά, από τις 13 έως 15 Μαρτίου 2026 στο Κλειστό Π. Φαλήρου (Tae Kwon Do).
Σε έναν ζωντανό χώρο έμπνευσης, γνώσης και αλληλεπίδρασης, όπου η στατική & κινουμένη εικόνα συναντούν την τεχνολογία και μαζί αποκαλύπτουν το μέλλον για όλους τους δημιουργούς περιεχομένου.
Στο εμπορικό και τεχνολογικό μέρος της έκθεσης παίρνουν μέρος με περίπτερα το σύνολο των εταιριών που αντιπροσωπεύουν οίκους Imaging στους τομείς της φωτογραφίας, του video και του κινηματογράφου, των περιφερειακών και αξεσουάρ αλλά και photofinishing, storage, software κλπ. Με τον τρόπο αυτό οι φίλοι της εικόνας θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν ζωντανά για τα πιο σύγχρονα και εξελιγμένα προϊόντα imaging σε κάμερες, φακούς, φωτιστικά, εξαρτήματα, ψηφιακά συστήματα κλπ. και να εξοικειωθούν με live hands on.
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων και εκδηλώσεων όπου μετέχουν ως ομιλητές έγκυροι δημιουργοί, πανεπιστημιακοί, ειδικοί και καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα η έκθεση θα επαναλάβει το θετικό προηγούμενο των συναντήσεων καλλιτεχνικών φορέων, ομάδων και σχημάτων από όλη την Ελλάδα που επιβεβαιώνουν τη δημιουργική διάσταση της οπτικοακουστικής τέχνης και αποτελούν πόλο έλξης για τους φιλότεχνους επισκέπτες.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα εκτεθεί μία μεγάλη και αντιπροσωπευτική επιλογή φωτογραφιών από διακριθέντες φωτογράφους του πρόσφατου διαγωνισμού “World of Nature” στο πλαίσιο των διεθνών βραβείων Great Photo Awards, την μεγάλη συλλογική έκθεση «Η Πόλη Μου!» στη ΦΩΤΟ Galleries, αλλά και πλήθος φωτογράφων και μελών φωτογραφικών ομάδων και σωματείων, που θα μοιραστούν τις δημιουργίες τους και θα συμμετάσχουν σε αυτήν την γιορτή της φωτογραφικής τέχνης.
Σημείο αναφοράς της φετινής διοργάνωσης αναμένεται να αναδειχθεί το ΦΩΤΟForum, το συνεδριακό πρόγραμμα ομιλιών της έκθεσης που διοργανώνει το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος. Περιλαμβάνει 48 ζωντανές εισηγήσεις από καταξιωμένους επαγγελματίες της εικόνας, με θεματολογία που καλύπτει φωτογραφία, βίντεο, content creation, επεξεργασία και post production, επιχειρηματικότητα και marketing για δημιουργούς περιεχομένου, καθώς και τα σύγχρονα τεχνολογικά trends.
Παράλληλα πόλο έλξης θα αποτελέσουν το Creators’ Corner με τα ειδικά shooting, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να γνωριστούν για τρεις μέρες non-stop δράσης και το Live Shooting Stage By SEKAF με ζωντανές παρουσιάσεις εξοπλισμού και τεχνικές φωτογράφησης και κινηματογράφησης από τα μεγαλύτερα Brand της ελληνικής αγοράς.
Ακόμα, το Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετέχει ενεργά στη μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφίας, οπτικοακουστικών μέσων και τεχνολογίας της Ελλάδας και οργανώνει ανοιχτή για το κοινό ημερίδα με θέμα ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σε συνεδριακό χώρο της έκθεσης.
Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από πλειάδα εκδηλώσεων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και διαλέξεων από συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς και ενώσεις του χώρου.
Περισσότερες πληροφορίες: https://photovision.gr/
