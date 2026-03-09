Image+Tech Expo & Photovision 2026: η μεγάλη έκθεση - θεσμός για τον κόσμο του Imaging

Η IMAGE+TECH EXPO & PHOTOVISION 2026, η μεγάλη έκθεση - θεσμός για τον κόσμο του Imaging, ανοίγει τις πύλες της για ακόμη μια χρονιά, από τις 13 έως 15 Μαρτίου 2026 στο Κλειστό Π. Φαλήρου (Tae Kwon Do).