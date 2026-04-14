Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Ναυπακτία - Κατασχέθηκαν κάνναβη, 600 ευρώ και κινητά τηλέφωνα
Η αστυνομία της Ναυπάκτου προχώρησε χθες (13/3) στη σύλληψη δυο αλλοδαπών ανδρών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι στον Πλατανίτη, αστυνομικός που βρισκόταν εκτός Υπηρεσίας, εντόπισε τους δυο κατηγορούμενους σε δίκυκλη μοτοσικλέτα να φορούν κράνη και να έχουν στην κατοχή τους μια συσκευασία με πιθανόν ναρκωτικές ουσίες.

Στη θέα του αστυνομικού οι κατηγορούμενοι αποπειράθηκαν να διαφύγουν ενώ στο πλαίσιο άμεσων αναζητήσεων των αρχών εντοπίσθηκε ο ένας κατηγορούμενος, ο οποίος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Σε σωματικούς ελέγχους, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς στη μοτοσικλέτα και σε δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο δεύτερος κατηγορούμενος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-750,8 γραμμάρια κάνναβης
-600 ευρώ
-2 κινητά τηλέφωνα, κλειδιά και χαρτάκια τσιγάρων

Επισημαίνεται ότι η μοτοσικλέτα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης αξιόποινης πράξης και έφερε πινακίδα και αριθμό πλαισίου που αντιστοιχούσαν σε άλλα δίκυκλα οχήματα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ στον ένα κατηγορούμενο έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τον Ανακριτή Πρωτοδικών Λευκάδας.
