Επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης
Πρόκειται για περίπου 35 άτομα που μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες

Το Λιμενικό εντόπισε και προχώρησε στη διάσωση περίπου 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, 33 μίλια νότια από τους Καλούς Λιμένες στην Κρήτη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, ένα εναέριο μέσο της Frontex και ένα φορτηγό πλοίο με σημαί νήσων Μάρσαλ.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Στην περιοχή οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, με βόρειους ανέμους με ένταση 4 μποφόρ.
