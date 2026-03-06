Ισπανία και Βρετανία στη «Δύναμη για την Κύπρο»: Αυξάνονται οι χώρες που μετέχουν, όλο το παρασκήνιο
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση στο Ιράν Ισπανία Βρετανία Κύπρος

Ισπανία και Βρετανία στη «Δύναμη για την Κύπρο»: Αυξάνονται οι χώρες που μετέχουν, όλο το παρασκήνιο

Αυξάνονται οι στρατιωτικές ενισχύσεις στην Κύπρο - Μετά τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία, οι Ισπανοί στέλνουν τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» και οι Βρετανοί ελικόπτερα Wildcat, εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet

Ισπανία και Βρετανία στη «Δύναμη για την Κύπρο»: Αυξάνονται οι χώρες που μετέχουν, όλο το παρασκήνιο
Γεωργία Σαδανά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις αναμένεται να προστεθούν στα ελληνικά πολεμικά πλοία και τα 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 viper που συνδράμουν αμυντικά την Κύπρο, σε συνέχεια των διαδοχικών τηλεφωνημάτων και διπλωματικών πρωτοβουλιών του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για την προάσπιση του νησιού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το παρασκήνιο

Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις, δυνάμεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο στέλνει τώρα και η Ισπανία, καθώς η Μαδρίτη ανέκρουσε πρύμναν, υπό το βάρος τυχόν εμπάργκο από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Politico, «Ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει έρευνα βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου των ΗΠΑ του 1974, ο οποίος καλύπτει τις διακρίσεις στο εμπόριο. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν η διεξαγωγή έρευνας βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου του 1962, για εισαγωγές που απειλούν την εθνική ασφάλεια». Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας θα σημείωναν σοβαρές απώλειες, γεγονός που φαίνεται ότι προσμετρήθηκε πάρα πολύ από την Μαδρίτη. Για το λόγο αυτό, η Ισπανία θα αποστέλλει τελικά τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» στην Ανατολική Μεσόγειο για να προσφέρει προστασία στην Κύπρο. Πρόκειται για το πιο σύγχρονο πλοίο του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού. Στην αποστολή της, η φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» θα αναλάβει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ θα παρέχει βοήθεια σε «επιχειρήσεις απομάκρυνσης μη στρατιωτικού προσωπικού» από περιοχές κινδύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, η φρεγάτα, η οποία αρχικά συμμετείχε σε ναυτικές επιχειρήσεις στη Βαλτική Θάλασσα, αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Κρήτης γύρω στις 10 Μαρτίου, ενισχύοντας τις διεθνείς προσπάθειες ασφάλειας στην περιοχή.

Τριγμοί στη Βρετανία

Η σαρωτική αντίδραση της βρετανικής κοινής γνώμης ήταν και το στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της αποστολής δυνάμεων από το Λονδίνο στην Μεγαλόνησο. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κιρ Στάρμερ αποστέλλονται στην περιοχή ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού, εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, καθώς και το αντιτορπιλικό HMS Dragon. Μάλιστα, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στην παρουσία της χώρας του στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όταν για αρκετούς Βρετανούς δημοσιογράφους και αναλυτές η υπεράσπιση βρετανικού εδάφους, δηλαδή της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ήταν «ταπεινωτική» για την ιστορία και την ναυτική παράδοση της χώρας.

Ανοιχτή γραμμή Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας

Εν τω μεταξύ ενέργειες για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, αλλά και πρωτοβουλίες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο συζητούν ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν με τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Ιταλίας, Κυριάκο Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι αντίστοιχα, καθώς Ιταλία και Ολλανδία στέλνουν ναυτική δύναμη για την προστασία της Κύπρου, τις επόμενες ημέρες.

«Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε στην ιταλική βουλή ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο. «Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου», σημείωσε χαρακτηριστικά κι ενώ η περαιτέρω ενδυνάμωση της «Δύναμης της Κύπρου» έχει προκαλέσει και τα τουρκικά αντανακλαστικά, όπως διαφάνηκε από την τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στο Γάλλο Πρόεδρο και τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αεροπλανοφόρο και υποβρύχιο

Εξάλλου, η Γαλλία ανακοίνωσε την άφιξη της φρεγάτας πολλαπλών αποστολών στα ανοικτά της Κύπρου, ως μέρος των στρατιωτικών ενισχύσεων που στέλνει στη χώρα για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Μαζί με τη φρεγάτα, αποστέλλονται αντιπυραυλικά συστήματα και συστήματα anti-drone για την προστασία της Κύπρου από ενδεχόμενες εναέριες απειλές, τη στιγμή που σχεδόν έχει προεξοφληθεί και η παρουσία γαλλικού υποβρυχίου, στα πλαίσια της συνοδείας του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle.
Γεωργία Σαδανά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης