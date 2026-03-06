Ισπανία και Βρετανία στη «Δύναμη για την Κύπρο»: Αυξάνονται οι χώρες που μετέχουν, όλο το παρασκήνιο
Αυξάνονται οι στρατιωτικές ενισχύσεις στην Κύπρο - Μετά τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ολλανδία, οι Ισπανοί στέλνουν τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» και οι Βρετανοί ελικόπτερα Wildcat, εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet
Νέες ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις αναμένεται να προστεθούν στα ελληνικά πολεμικά πλοία και τα 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 viper που συνδράμουν αμυντικά την Κύπρο, σε συνέχεια των διαδοχικών τηλεφωνημάτων και διπλωματικών πρωτοβουλιών του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για την προάσπιση του νησιού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη.
«Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε στην ιταλική βουλή ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο. «Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου», σημείωσε χαρακτηριστικά κι ενώ η περαιτέρω ενδυνάμωση της «Δύναμης της Κύπρου» έχει προκαλέσει και τα τουρκικά αντανακλαστικά, όπως διαφάνηκε από την τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στο Γάλλο Πρόεδρο και τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Το παρασκήνιοΠαρά τις αρχικές αντιρρήσεις, δυνάμεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο στέλνει τώρα και η Ισπανία, καθώς η Μαδρίτη ανέκρουσε πρύμναν, υπό το βάρος τυχόν εμπάργκο από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το Politico, «Ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει έρευνα βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου των ΗΠΑ του 1974, ο οποίος καλύπτει τις διακρίσεις στο εμπόριο. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν η διεξαγωγή έρευνας βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου του 1962, για εισαγωγές που απειλούν την εθνική ασφάλεια». Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας θα σημείωναν σοβαρές απώλειες, γεγονός που φαίνεται ότι προσμετρήθηκε πάρα πολύ από την Μαδρίτη. Για το λόγο αυτό, η Ισπανία θα αποστέλλει τελικά τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» στην Ανατολική Μεσόγειο για να προσφέρει προστασία στην Κύπρο. Πρόκειται για το πιο σύγχρονο πλοίο του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού. Στην αποστολή της, η φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» θα αναλάβει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ θα παρέχει βοήθεια σε «επιχειρήσεις απομάκρυνσης μη στρατιωτικού προσωπικού» από περιοχές κινδύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, η φρεγάτα, η οποία αρχικά συμμετείχε σε ναυτικές επιχειρήσεις στη Βαλτική Θάλασσα, αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Κρήτης γύρω στις 10 Μαρτίου, ενισχύοντας τις διεθνείς προσπάθειες ασφάλειας στην περιοχή.
Τριγμοί στη ΒρετανίαΗ σαρωτική αντίδραση της βρετανικής κοινής γνώμης ήταν και το στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της αποστολής δυνάμεων από το Λονδίνο στην Μεγαλόνησο. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κιρ Στάρμερ αποστέλλονται στην περιοχή ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού, εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, καθώς και το αντιτορπιλικό HMS Dragon. Μάλιστα, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε διεξοδικά στην παρουσία της χώρας του στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όταν για αρκετούς Βρετανούς δημοσιογράφους και αναλυτές η υπεράσπιση βρετανικού εδάφους, δηλαδή της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ήταν «ταπεινωτική» για την ιστορία και την ναυτική παράδοση της χώρας.
Ανοιχτή γραμμή Γαλλίας, Ιταλίας και ΕλλάδαςΕν τω μεταξύ ενέργειες για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, αλλά και πρωτοβουλίες στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο συζητούν ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν με τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Ιταλίας, Κυριάκο Μητσοτάκη και Τζόρτζια Μελόνι αντίστοιχα, καθώς Ιταλία και Ολλανδία στέλνουν ναυτική δύναμη για την προστασία της Κύπρου, τις επόμενες ημέρες.
Αεροπλανοφόρο και υποβρύχιοΕξάλλου, η Γαλλία ανακοίνωσε την άφιξη της φρεγάτας πολλαπλών αποστολών στα ανοικτά της Κύπρου, ως μέρος των στρατιωτικών ενισχύσεων που στέλνει στη χώρα για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Μαζί με τη φρεγάτα, αποστέλλονται αντιπυραυλικά συστήματα και συστήματα anti-drone για την προστασία της Κύπρου από ενδεχόμενες εναέριες απειλές, τη στιγμή που σχεδόν έχει προεξοφληθεί και η παρουσία γαλλικού υποβρυχίου, στα πλαίσια της συνοδείας του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle.
