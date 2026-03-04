Εντοπίστηκαν 38 παράνομοι μετανάστες νότια της Κρήτης, μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες
Εντοπίστηκαν 38 παράνομοι μετανάστες νότια της Κρήτης, μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες

Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο

Εντοπίστηκαν 38 παράνομοι μετανάστες νότια της Κρήτης, μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες
Επιχείρηση διάσωσης 38 παράνομων μεταναστών,  που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τους αλλοδαπούς εντόπισε και περισυνέλεξε ένα πλοίο στα 45ναυτικα μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Αυτή την ώρα  μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες απ' όπου στη συνέχεια θα αναχωρήσουν με προορισμό χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.
