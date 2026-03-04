Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Εντοπίστηκαν 38 παράνομοι μετανάστες νότια της Κρήτης, μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες
Κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο
Επιχείρηση διάσωσης 38 παράνομων μεταναστών, που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, τους αλλοδαπούς εντόπισε και περισυνέλεξε ένα πλοίο στα 45ναυτικα μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.
Αυτή την ώρα μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες απ' όπου στη συνέχεια θα αναχωρήσουν με προορισμό χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.
