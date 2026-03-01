Πρωτοφανές: Χιλιάδες αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες στην Ελλάδα

Το φαινόμενο ξεκίνησε να γίνεται αισθητό αρχικά στην αγορά μοτοσυκλετών, όπου η έλλειψη πινακίδων οδήγησε σε παρατεταμένες καθυστερήσεις παραλαβών, και πλέον έχει μεταφερθεί και στα καινούργια αυτοκίνητα, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό παραγγελιών και προγραμματισμένων παραδόσεων.

Το πρόβλημα σχετίζεται με την παγίωση των διαδικασιών προμήθειας πινακίδων σε κεντρικό επίπεδο, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί όπως αναμενόταν, με αποτέλεσμα να υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα αποθεμάτων στα κατά τόπους Τμήματα Μητρώου και Μεταφορών της χώρας. Οι αριθμοί κυκλοφορίας, που είναι απαραίτητοι για να τεθεί ένα όχημα νόμιμα σε κυκλοφορία στους ελληνικούς δρόμους, δεν φτάνουν να καλύψουν τις ανάγκες, και έτσι αυτοκίνητα που έχουν ήδη εξοφληθεί και έχουν ολοκληρώσει όλα τα διοικητικά στάδια παραμένουν καθηλωμένα.



